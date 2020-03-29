По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет

«Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за прошедшие сутки, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества», - заявил во время брифинга заместитель Министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.