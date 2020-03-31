В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645

— 31 марта 2020 —

В Украине зараженные коронавирусом люди или контактные лица, которые находятся в самоизоляции, могут в экстренных случаях посещать аптеки и магазины, но быть в масках и держать дистанцию не менее 1,5 м.

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