Киево-Печерская Лавра закрылась на карантин

Киево-Печерская Лавра с 4 апреля закрыта на карантин. На официальном сайте Лавры сообщается, что на период карантина богослужения будут совершаться "в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников".

«В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были усилены карантинные мероприятия. Поэтому в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме (с онлайн-трансляцией), без участия прихожан и паломников. Братия обители продолжают преподносить в храмах монастыря сугубые молитвы „во время губительного мора“, ежедневно молиться за тех, кто уже заболел этой болезнью, и за врачей, которые борются за жизни наших сограждан», — говорится в сообщении на официальном сайте Лавры.

В тот же день появилось сообщение, что "для предотвращения вспышки эпидемии, вызванной вирусом COVID-19, братия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры провела тестирование на наличие заболевания".