В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

В Украине проведут трансляцию альтернативного онлайн-шоу Europe Shine A Light, созданного организаторами Евровидения после отмены песенного конкурса в Роттердаме из-за COVID-19.

"UA: Суспільне мовлення" покажет шоу в прямом эфире на телеканале "UA: Перший" 16 мая в 22:00, а также будет транслировать в радиоэфире "UA: Радіо Промінь".

Ведущими программы станут Шанталь Янзен, Эдсилия Ромбли и Ян Смит, также заявленные ранее на проведение Евровидения-2020.

В концерте примут участие представители стран 2020 года, а также победители и звезды конкурса прошлых лет. Можно будет услышать 41 песню этого года в неконкурентном формате, а также организаторы готовят множество сюрпризов для поклонников и зрителей.

Решение об отмене пристижного международного конкурса в этом году было принято Европейским вещательным союзом 18 марта из-за эпидемии коронавируса. Организаторы согласовали, что мероприятие проведут в 2021-м, а страна-хозяйка и концертная площадка не будут меняться: таким образом Евровидение-2021 пройдет следующей весной также в нидерландском городе Роттердам.