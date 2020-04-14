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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
14 апреля 2020 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Постановление, разрешавшее работу рынков, признано утратившим силу.

Министерство здравоохранения повторно запретило работу рынков на время карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте министерства.

В частности, новое постановление главного санитарного врача Виктора Ляшко от 13 апреля гласит, что предыдущее постановление санврача от 30 марта, разрешавшее работу рынков в условиях карантина при соблюдении ряда условий, признано утратившим силу.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с фактами нарушений противоэпидемических мероприятий во время торговли.

Решение о запрете работы рынков вступает в силу со вторника, 14 апреля.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков»

Министерство здравоохранения повторно запретило работу рынков на время карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте министерства.

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