Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Посещение кладбищ в Донецкой области в поминальные дни разрешается при условии «масочного режима» и передвижения группами не более двух человек. Об этом сообщила заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

«Согласно имеющихся сегодня документов, у нас нет прямого запрета посещения кладбищ, но жители области должны придерживаться определенных условий при посещении кладбищ. Во-первых, в обязательном порядке использовать защитные маски и иметь при себе документы, которые удостоверяют личность. Во-вторых, следует воздержаться от употребления пищи и напитков при посещении кладбищ, а также не собираться группами больше двух человек, чтобы не было скопления людей», - пояснила Лариса Гусева.

Она дополнила, что в области продолжаются мероприятия по благоустройству и по уборке кладбищ.

«На сегодня силами коммунальных служб уже расчищено 118 кладбищ, вывезено приблизительно 2 тысячи кубометров мусора. В основном на кладбищах убираются подъездные пути, главные аллеи и свалки после уборки могил», - сказала Гусева.