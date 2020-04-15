Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

|15 апреля 2020
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Посещение кладбищ в Донецкой области в поминальные дни разрешается при условии «масочного режима» и передвижения группами не более двух человек. Об этом сообщила заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.
«Согласно имеющихся сегодня документов, у нас нет прямого запрета посещения кладбищ, но жители области должны придерживаться определенных условий при посещении кладбищ. Во-первых, в обязательном порядке использовать защитные маски и иметь при себе документы, которые удостоверяют личность. Во-вторых, следует воздержаться от употребления пищи и напитков при посещении кладбищ, а также не собираться группами больше двух человек, чтобы не было скопления людей», - пояснила Лариса Гусева.
Она дополнила, что в области продолжаются мероприятия по благоустройству и по уборке кладбищ.
«На сегодня силами коммунальных служб уже расчищено 118 кладбищ, вывезено приблизительно 2 тысячи кубометров мусора. В основном на кладбищах убираются подъездные пути, главные аллеи и свалки после уборки могил», - сказала Гусева.
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14 апреля 2020
• Ученые сделали новое заявление о коронавирусе
• В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина
• МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%
• Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков
13 апреля 2020
• В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом
12 апреля 2020
• Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте
• Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину
11 апреля 2020
• В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина
• Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса
• В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты
• Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса
• СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"
9 апреля 2020
• Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса
• В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба
• В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже
• В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения
• Правительство изменило карантинные ограничения
8 апреля 2020
• Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен
• Из-за карантина в Украине может прекратить свою работу каждый пятый малый бизнес
• Разработку вакцины от коронавируса ведут 70 стран
• Шесть украинцев попали в новый рейтинг Forbes
• ФИФА изменит сроки трансферных окон
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• В Донецкой области от коронавируса выздоровел первый человек
• В Славянске провели первые исследования на коронавирус в ПЦР-лаборатории
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Комментарии к статье «Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ»
Посещение кладбищ в Донецкой области в поминальные дни разрешается при условии «масочного режима» и передвижения группами не более двух человек. Об этом сообщила заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.