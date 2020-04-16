В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В Европарламенте предлагают создать международную миротворческую миссию на российско-украинской границе. Об этом говорится в проекте доклада, который будут обсуждать на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента и может быть одобрен Еврокомиссией уже в мае, сообщает "Радио "Свобода".

В проекте отчета осуждаются действия России в странах Восточного партнерства - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине - включая дестабилизацию, вторжение и аннексию.

В проекте документа также предлагается создать "расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы", на которые должна быть положена миссия под руководством ЕС по оказанию помощи в таких задачах, как разминирование, помощь в подготовке к местным выборам и обеспечению свободного доступа для организаций гуманитарной помощи".