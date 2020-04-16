 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
16 апреля 2020 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Европарламенте предлагают создать международную миротворческую миссию на российско-украинской границе. Об этом говорится в проекте доклада, который будут обсуждать на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента и может быть одобрен Еврокомиссией уже в мае, сообщает "Радио "Свобода".

В проекте отчета осуждаются действия России в странах Восточного партнерства - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине - включая дестабилизацию, вторжение и аннексию.

В проекте документа также предлагается создать "расширенные международные миротворческие силы вдоль украинско-российской границы", на которые должна быть положена миссия под руководством ЕС по оказанию помощи в таких задачах, как разминирование, помощь в подготовке к местным выборам и обеспечению свободного доступа для организаций гуманитарной помощи".
По материалам: 112.UA

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

16 апреля 2020

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков

13 апреля 2020

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

12 апреля 2020

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

11 апреля 2020

В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина

Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса

В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"

9 апреля 2020

Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

Правительство изменило карантинные ограничения

8 апреля 2020

Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен

Также в разделе

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

— 16 апреля 2020 —

Количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, выросло на 1,0-1,3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины.

Читать далее ⇒

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

— 16 апреля 2020 —

В 2020 году из-за карантинных мероприятий вследствие пандемии коронавируса украинские школьники могут остаться без выпускных вечеров и последних звонков. Об этом стало известно из письма Министерства образования и науки Украины № 1/9-213, опубликованного сегодня на сайте ведомства.

Читать далее ⇒

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

— 15 апреля 2020 —

Кабинет министров одобрил постановление об электронных паспортах в приложении "Дия". Таким образом правительство признало электронные паспорта в смартфоне цифровыми аналогами бумажных документов. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Читать далее ⇒

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

— 15 апреля 2020 —

Порядка 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса поступили в Донецкую область с начала карантина. Об этом сообщил на пресс-конференции в Краматорске 15 апреля заместитель начальника управления организации и развития медпомощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс»

В Европарламенте предлагают создать международную миротворческую миссию на российско-украинской границе. Об этом говорится в проекте доклада, который будут обсуждать на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента и может быть одобрен Еврокомиссией уже в мае, сообщает "Радио "Свобода".

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

В Славянске паски продаются уже освященные

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

ФИФА изменит сроки трансферных окон

Клубам Бельгии пригрозили отстранением от еврокубков

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

16 апреля 2020

Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс

В конце апреля платежные системы могут остановить работу

15 апреля 2020

Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок

Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов

В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В Славянске паски продаются уже освященные

Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Как правильно выбрать кондиционер

Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы

В Славянске женщина ранила ножом 50-летнего мужчину

14 апреля 2020

Ученые сделали новое заявление о коронавирусе

В Нацбанке подвели итоги первого месяца карантина

МВФ прогнозирует падение экономики Украины на 7,7%

Минздрав с 14 апреля повторно запретил работу рынков

13 апреля 2020

В Славянске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом

12 апреля 2020

Суд оправдал мужчину, не носившего маску в общественном месте

Количество вакансий в Украине сократилось почти наполовину

11 апреля 2020

В Украине планируются выплаты пособия по уходу за детьми на период карантина

Кабмин пообещел кредиты под 0% для бизнеса

В Славянске травмирован мужчина, в результате взрыва гранаты

Международный кубок чемпионов отменен из-за коронавируса

СБУ предлагает продлить на три года запрет "ВКонтакте" и "Одноклассники"

9 апреля 2020

Ученые рассказали, сколько людей в Украине умрет от коронавируса

В Славянске спасли мужчину, которого насквозь пронзила металлическая труба

В период карантина разбойничать в Украине стали на треть реже

В Украине 16 мая проведут трансляцию онлайн-концерта Евровидения

Правительство изменило карантинные ограничения

8 апреля 2020

Пенсионный фонд начал выплачивать пенсионерам обещанные 500 гривен

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top