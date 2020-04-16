Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных

В 2020 году из-за карантинных мероприятий вследствие пандемии коронавируса украинские школьники могут остаться без выпускных вечеров и последних звонков. Об этом стало известно из письма Министерства образования и науки Украины № 1/9-213, опубликованного сегодня на сайте ведомства.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (Covid-19) в 2019-2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - говорится в документе.

Также в Минобразования отметили, что необходимо предусмотреть во время календарно-тематического планирования на 2020-2021 учебный год существенное увеличение учебного времени на закрепление учебного материала за предыдущий год.