Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума

Количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, выросло на 1,0-1,3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины.

"По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет", – заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии, добавил он.

"Ориентировочные потери только двух секторов – салонов красоты и пассажирских перевозок – составляют около 1,5 млрд грн за полтора месяца карантина. Потери всего бизнеса "на карантине" – в разы больше", - добавили в ТПП.