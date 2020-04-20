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Бездумная исполнительность

В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
20 апреля 2020 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Ровенской области COVID-19 нашли у больных, которых уже собирались выписывать из больницы после лечения от заболевания. Подобные случаи стали первыми в стране. Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно. По состоянию на утро 20 апреля на Ровенщине зарегистрировано 5 новых случаев заболевания COVID-19. Это жители Ровно в возрасте от 34 до 52 лет", — рассказал он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет о возможных рецидивах коронавирусной болезни Covid-19 и подтверждает, что у ранее уже переболевших пациентов антитела для новой борьбы с вернувшейся инфекцией могут отсутствовать

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Комментарии к статье «В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом»

В Ровенской области COVID-19 нашли у больных, которых уже собирались выписывать из больницы после лечения от заболевания. Подобные случаи стали первыми в стране. Об этом сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

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