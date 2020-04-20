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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
20 апреля 2020 Просмотров: 32 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

В частности, он привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

"Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая", - отметил премьер-министр.

При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

"Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе", - добавил он.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат»

Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эксклюзивном интервью РБК-Украина.

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