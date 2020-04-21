В Донецкой области пересчитали переселенцев

В Донецкой области по состоянию на 16 апреля официально зарегистрировано 511 тыс. 250 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.

«По состоянию на 16.04.2020 на территории Донецкой области учтено 434 291 семью и 511 250 лиц, перемещенных с временно неподконтрольной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Больше всего зарегистрировано переселенцев в Мариуполе – 98 955 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают: