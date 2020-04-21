В Донецкой области пересчитали переселенцев

|21 апреля 2020
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В Донецкой области по состоянию на 16 апреля официально зарегистрировано 511 тыс. 250 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.
«По состоянию на 16.04.2020 на территории Донецкой области учтено 434 291 семью и 511 250 лиц, перемещенных с временно неподконтрольной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Больше всего зарегистрировано переселенцев в Мариуполе – 98 955 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
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• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
• Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом
20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
• В УПЦ рассказали, как можно самостоятельно освятить пасхальные куличи
• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
• В Славянске шквальный ветер повалил деревья и оборвал провода
17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
• Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума
• Какие существуют способы исправления прикуса
• Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
• Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
• В Славянске паски продаются уже освященные
• Жителям Донецкой области разъяснили правила посещения кладбищ
• Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт
• Как правильно выбрать кондиционер
• Советы по выбору и эксплуатации электрического триммера для травы
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В Донецкой области по состоянию на 16 апреля официально зарегистрировано 511 тыс. 250 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщает Донецкая облгосадминистрация.