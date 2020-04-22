2 млн украинцев потеряли работу из-за карантина

Официально безработными с начала карантина зарегистрировались около 400 тыс. человек. Однако правительство оценивает реальный уровень безработицы из-за введения ограничений в 2 млн человек.

"Более 2 млн человек либо потеряли работу, либо находятся во временных вынужденных отпусках. Это так называемая скрытая безработица", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство работает над программами создания новых рабочих мест и выхода из кризиса.

"В новых условиях будем жить ближайшие несколько лет. Мы все должны придерживаться масочного режима, правил дезинфекции, социальной дистанции, правил поведения в транспорте, общественных местах, магазинах", - добавил премьер-министр.