Кабмин установил пособие по частичной безработице

|22 апреля 2020
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Кабинет министров установил на период карантина пособие по частичной безработице в размере двух третей оклада, но не больше минимальной зарплаты. Соответствующая норма содержится в постановлении о Порядке предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.
Согласно постановлению, в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами службы занятости. В других случаях помощь предоставляется работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству).
Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности и на месяц после завершения карантина. Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности. Кроме того, работодатель может не расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.
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• Кабмин продлил карантин в Украине до 11 мая
21 апреля 2020
• В Донецкой области пересчитали переселенцев
• В Донецкой области зарегистрировано еще 2 случая заболевания коронавирусом
• Плательщики налога на прибыль Донетчины задекларировали за 2019 год более миллиарда гривен дохода
• В Славянске полиция прекратила работу трех игорных заведений
• Донецкая область на предпоследнем месте в стране по числу заболевших коронавирусом
20 апреля 2020
• Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят, но смягчат
• В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
• Сегодня нефть марки WTI торговалась бесплатно
18 апреля 2020
• Падение мировой экономики может превзойти ожидания МВФ
• В украинских СИЗО появятся платные VIP-камеры
• В Англии запустили в массовое производство потенциальную вакцину против COVID-19
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• В Донецкой области 7 тысяч человек обратились за выплатами для безработных во время карантина
• В Донецкой области выявили 15-й случай коронавирусной болезни
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17 апреля 2020
• В Китае приступили к строительству самого большого футбольного стадиона
• Минздрав решил тестировать на COVID-19 всех медработников
16 апреля 2020
• Вакцинация от туберкулеза почти в 6 раз снижает уровень смертности от коронавируса
• Уровень безработицы в Украине вырос до 15-летнего максимума
• Какие существуют способы исправления прикуса
• Минобразования призвало отказаться от проведения последних звонков и выпускных
• В Европарламенте планируют направить миротворческую миссию на Донбасс
• В конце апреля платежные системы могут остановить работу
15 апреля 2020
• Руководство «Валенсии» организовало освящение пасхальных пасок
• Правительство признало электронные паспорта официальным цифровым аналогом бумажных документов
• В Донецкой области есть около 100 тысяч экспресс-тестов и 7 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус
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Комментарии к статье «Кабмин установил пособие по частичной безработице»
Кабинет министров установил на период карантина пособие по частичной безработице в размере двух третей оклада, но не больше минимальной зарплаты. Соответствующая норма содержится в постановлении о Порядке предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.