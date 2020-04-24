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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
24 апреля 2020 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве умерших по отдельным причинам смерти в январе-феврале 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, за первые два месяца года в Украине умерло 100738 человек.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 1345 человек, среди них туберкулез - 581, от СПИДа умерло 576 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 13307 граждан.

Наиболее частая причина смерти - болезни системы кровообращения, от которых умерли 68548 человек, в том числе от ишемической болезни сердца - 47211 человек.

По данным Госстата, грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1326 человек (в том числе, в январе - 621).

Кроме того, 4843 украинцев погибли в результате внешних причин. Среди них транспортные несчастные случаи стали причиной смерти 630 граждан, утопление - 154, пожары - 237, случайное отравление (кроме алкоголя) - 348, отравление алкоголем - 448, самоубийства - 869, умышленные убийства - 243.
По материалам: РБК-Украина

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Государственная служба статистики обнародовала данные о количестве умерших по отдельным причинам смерти в январе-феврале 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

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