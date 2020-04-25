В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27

Три новых случая COVID-19 в Донецкой области: два в Мариуполе, один в Бахмуте. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

В Мариуполе коронавирусную болезнь по результатам ПЦР-исследования диагностировали у 62-летней женщины и 52-летнего мужчины. Они - из круга контактов пациентов с ранее подтвержденным COVID - 19.

Путь заражения третьего лица - 55-летнего жителя Бахмута - сейчас устанавливается.

По информации медиков, состояние здоровья мариупольских пациентов удовлетворительное, состояние пациента с Бахмуту - средней степени тяжести.

Таким образом, на сегодня в Донецкой области имеем 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.