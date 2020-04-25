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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
25 апреля 2020 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Три новых случая COVID-19 в Донецкой области: два в Мариуполе, один в Бахмуте. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

В Мариуполе коронавирусную болезнь по результатам ПЦР-исследования диагностировали у 62-летней женщины и 52-летнего мужчины. Они - из круга контактов пациентов с ранее подтвержденным COVID - 19.

Путь заражения третьего лица - 55-летнего жителя Бахмута - сейчас устанавливается.

По информации медиков, состояние здоровья мариупольских пациентов удовлетворительное, состояние пациента с Бахмуту - средней степени тяжести.

Таким образом, на сегодня в Донецкой области имеем 27 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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Комментарии к статье «В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27»

Три новых случая COVID-19 в Донецкой области: два в Мариуполе, один в Бахмуте. Об этом председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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