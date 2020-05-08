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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
8 мая 2020 Просмотров: 56 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Средняя смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в США более чем в 10 раз превышает показатель для обычного сезонного гриппа. Об этом говорится в публикации медицинского журнала Health Affairs.

По новой предварительной оценке, уровень смертности от коронавируса SARS-CoV-2 в США составляет 1,3%. Такой показатель приводится в статье Анирбана Басу, профессора фармацевтического факультета Вашингтонского университета в Сиэтле.

Таким образом, эта инфекция более чем в 10 раз смертоноснее сезонного гриппа на территории США, у которого уровень смертности составляет около 0,1%.

Ученый использовал общедоступные данные, исключая статистику из Нью-Йорка, где произошла наибольшая вспышка в стране. По словам Басу, число случаев и смертей в этом городе "менялось слишком быстро, чтобы включать их в исследование". Для анализа взято 40 835 подтвержденных случаев и 1620 подтвержденных случаев смерти до 20 апреля.

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Комментарии к статье «Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз»

Средняя смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в США более чем в 10 раз превышает показатель для обычного сезонного гриппа. Об этом говорится в публикации медицинского журнала Health Affairs.

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