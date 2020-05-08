|8 мая 2020
|Просмотров: 56
|
Средняя смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в США более чем в 10 раз превышает показатель для обычного сезонного гриппа. Об этом говорится в публикации медицинского журнала Health Affairs.
По новой предварительной оценке, уровень смертности от коронавируса SARS-CoV-2 в США составляет 1,3%. Такой показатель приводится в статье Анирбана Басу, профессора фармацевтического факультета Вашингтонского университета в Сиэтле.
Таким образом, эта инфекция более чем в 10 раз смертоноснее сезонного гриппа на территории США, у которого уровень смертности составляет около 0,1%.
Ученый использовал общедоступные данные, исключая статистику из Нью-Йорка, где произошла наибольшая вспышка в стране. По словам Басу, число случаев и смертей в этом городе "менялось слишком быстро, чтобы включать их в исследование". Для анализа взято 40 835 подтвержденных случаев и 1620 подтвержденных случаев смерти до 20 апреля.
8 мая 2020
• Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
• КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении
• Украинцам подробно рассказали об индексации
• Может ли киберспорт быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
— 8 мая 2020 —
Любителей спорта сейчас немало, но еще больше тех, кто пристально следит за интересными командами и готов спрогнозировать ход игры или турнира. Специально для таких знатоков и существуют ставки на спорт.
— 7 мая 2020 —
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрила два законопроекта, которыми предусмотрено массовое тестирование на коронавирус и определены страховые выплаты медицинским работникам, борющимся с COVID-19.
— 7 мая 2020 —
Три пациента выздоровели, четверо заболели. Так изменилась ситуация с COVID-19 на Донетчине в течение этих суток, 7 мая. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
— 4 мая 2020 —
В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принято Кабинетом министров на внеочередном заседании 4 мая, передает РБК-Украина.
Приветствую, гость! Вход
8 мая 2020
• Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз
• КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении
• Украинцам подробно рассказали об индексации
• Может ли киберспорт быть безопасным
• В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев
• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
7 мая 2020
• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз»
Средняя смертность от коронавируса SARS-CoV-2 в США более чем в 10 раз превышает показатель для обычного сезонного гриппа. Об этом говорится в публикации медицинского журнала Health Affairs.