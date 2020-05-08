План выхода из карантина будет пересматриваться

|8 мая 2020
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Ранее представленный Кабмином план выхода из карантина будет пересмотрен. Об этом в рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии LB.ua.
Сообщалось, что план состоит из пяти этапов, наступление которых зависит от того, как будет меняться эпидситуация. Украина сейчас находится на первом этапе - на протяжении 10 дней количество выявленных случаев коронавируса существенно не меняется, хотя и не падает (тогда бы начался второй этап).
"Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения", - отметил Ляшко.
В частности, по словам Ляшко, решение по работе детских садиков должно быть 22 мая - "либо мы их открываем, либо говорим, в какой этап они попадают". Возможно, детские сады откроются в некоторых регионах или же только для отдельных категорий населения - в частности, для детей медработников, которые должны быть на работе и которым не с кем оставить детей.
Согласно изначальному плану, садики должны были открыться вместе с другими учебными заведениями только на четвертом этапе. Исключение - выпускные классы в школах, которые откроют на втором этапе.
Кабмин уже ускорил ослабление некоторых ограничительных мер - в частности, разрешил плановые операции и стоматологическую помощь, работу кафе и ресторанов на вынос и обслуживание клиентов на летних площадках с 11 мая, хотя по плану это должно было состояться на более поздних этапах.
"Мы возобновили плановые операции, но это не означает, что мы возобновили их на 100%. В первую очередь должны проводиться те операции, которые были запланированы ещё на март-начало апреля. Чтобы некоторые из них не пришлось перенести в ургентные, - говорит Ляшко. - Также мы перенесли стоматологическую помощь с четвертого этапа на первый. Мы понимаем, что может быть риск инфицирования, но есть предписанные европейской практикой санитарные нормы, и стоматологии, как медики, уверен, будут их придерживаться".
По словам Виктора Ляшко, сами критерии этапов выхода из карантина также могут быть пересмотрены.
"Мы рассматриваем возможность внедрения адаптивного карантина на втором этапе - то есть, снятие ограничений не по всей стране, а в некоторых областях, в зависимости от показателей заболеваемости", - говорит Ляшко.
Отвечая на вопрос о том, что означает сегодняшнее почти рекордное количество умерших от коронавируса (21 человек), Виктор Ляшко сказал, что цифра настораживает, но она отражает не количество умерших в один день, а количество полученных сообщений об умерших, у которых выявлен коронавирус. "Часть из них, возможно, умерла в предыдущие дни, проходит день-два на исследование материала и на включение в статистику. Нужно смотреть показатели в динамике", - говорит главный санитарный врач.
На вопрос о больших очередях на проведение теста, в том числе в Киеве и в Житомирской области, Виктор Ляшко ответил, что в Киеве действительно "были очереди из-за определенных организационных моментов". "В течении пары дней все будет решено", - сказал Ляшко.
Что касается Житомира, где уволили директора областного лабораторного центра ЦОЗ после того, как тот заявил о невозможности справиться с таким количеством тестов, Виктор Ляшко сказал, что у руководителя "были проблемы коммуникации с местной и центральной властью" и "два звонка могли бы решить проблему, мы бы перевели часть их тестов на другие лаборатории".
Как ранее сообщалось, первый этап ослабления карантина начинается 11 мая. Он включает открытие парков, скверов, зон отдыха; открытие парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных при соблюдении санитарных требований; заработают летние площадки кафе и ресторанов; смогут работать непродовольственные магазины, в том числе в торговых центрах; заработают бытовые сервисы; возобновится плановая работа стоматологов.
Плановые операции и продажа кофе на вынос возобновили ещё до старта первого этапа выхода из карантина.
Запуск метро пока не обсуждается.
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• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
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• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
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Ранее представленный Кабмином план выхода из карантина будет пересмотрен. Об этом в рассказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в комментарии LB.ua.