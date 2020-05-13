Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

Кабинет министров частично приостановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 мая.

"Новый порядок выезда позволит: улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов; уменьшить время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными приборами", - отмечено в сообщении.

"Запланированная отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года позволит путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины", - добавили в пресс-службе.

"Для граждан Украины - жителей пограничных районов Украины остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет)", - отмечено в сообщении.

Запланированные изменения режима поездок не касаются граждан Республики Беларусь.