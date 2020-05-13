 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
13 мая 2020 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров частично приостановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 мая.

"Новый порядок выезда позволит: улучшить защиту украинских граждан, поскольку в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан Украины зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов; уменьшить время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными приборами", - отмечено в сообщении.

"Запланированная отсрочка нового порядка до 1 сентября этого года позволит путешествующим в случае необходимости заблаговременно оформить загранпаспорта на территории Украины", - добавили в пресс-службе.

"Для граждан Украины - жителей пограничных районов Украины остается в силе режим поездок в Республику Беларусь по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет)", - отмечено в сообщении.

Запланированные изменения режима поездок не касаются граждан Республики Беларусь.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

13 мая 2020

Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек

Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план

Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен

ЦНАП Славянска продолжает прием граждан

В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

11 мая 2020

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

10 мая 2020

Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина

Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета

9 мая 2020

Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам

Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске

Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета

Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса

В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19

8 мая 2020

ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина

Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса

Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже

План выхода из карантина будет пересматриваться

Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз

КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении

Украинцам подробно рассказали об индексации

Может ли киберспорт gg bet быть безопасным

В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев

Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения

7 мая 2020

Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус

7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни

4 мая 2020

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями

Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными

В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни

30 апреля 2020

Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса

В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19

Также в разделе

Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек

— 13 мая 2020 —

Правительство внесло изменения в постановление "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" незначительно смягчить условия карантина и разрешил украинцам собираться группами до восьми человек. Раньше группы больше двух человек были незаконными..

Читать далее ⇒

Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план

— 13 мая 2020 —

Карантин в Украине с нынешними ограничениями будет действовать до 22 мая, а после этой даты страна будет переходить на адаптивный карантин. Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной Раде 13 мая.

Читать далее ⇒

Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен

— 13 мая 2020 —

Частные солнечные станции в Донецкой области сгенерировали почти вдвое больше «чистой» электроэнергии, чем за три предыдущих месяца. Это позволило им лишь в апреле заработать 6,7 млн грн, с начал агода – 13 млн грн., - сообщает пресс-служба YASNO в Донецкой области.

Читать далее ⇒

Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина

— 10 мая 2020 —

Увеличение соцвыплат, а также выплата надбавок приведут к увеличению дохода среди социально незащищенных групп населения

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту»

Кабинет министров частично приостановил действие соглашения с Беларусью о безвизовых поездках граждан. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 мая.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

ЦНАП Славянска продолжает прием граждан

В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения

Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе

В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса

Украинцам подробно рассказали об индексации

Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина

Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

13 мая 2020

Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек

Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту

Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план

Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен

ЦНАП Славянска продолжает прием граждан

В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

11 мая 2020

УЕФА может сократить или отменить квалификацию ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21

10 мая 2020

Доходы украинцев вырастут на 8% во время карантина

Масочный режим в Украине могут отменить до конца лета

9 мая 2020

Платежные терминалы начнут определять клиентов по банковским картам

Неизвестные покрасили флаг памятника воинам-освободителям в Славянске

Еврокомиссия предложила членам Евросоюза продлить режим закрытия внешних границ до лета

Украина уже 20-й день переживает стадию "плато" с распространением коронавируса

В Святогорске зарегистрирован первый подтвержденный случай заболевания COVID-19

8 мая 2020

ФИФА разрешила командам делать по 5 замен по окончании карантина

Фонд соцстрахования компенсирует 50% утраченного заработка из-за изоляции от коронавируса

Вступительная кампания в Украине начнется на месяц позже

План выхода из карантина будет пересматриваться

Новый коронавирус опаснее сезонного гриппа в 10 раз

КП “Словміськводоканал” информирует о возможных перебоях в водоснабжении

Украинцам подробно рассказали об индексации

Может ли киберспорт gg bet быть безопасным

В Славянске начали капитальный ремонт общежития для переселенцев

Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения

7 мая 2020

Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус

7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни

4 мая 2020

Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями

Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными

В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни

30 апреля 2020

Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса

В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top