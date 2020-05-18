|18 мая 2020
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К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса призывает ЕС и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, среди которых и Украина. Об этом сообщает The Guardian.
Впрочем, в этом предложении конкретно не упоминается Китай или город Ухань, где, как считают, началась вспышка болезни. Однако Пекин выступил категорически против инициативы расследования, обвинив Австралию в политической атаке.
Кроме того, США еще не поддержали эту инициативу, потому что они настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призвала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с Китая.
Напомним, советник президента США по вопросам торговой политики Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру.
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• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
• Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году
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• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
• Полиция не обнаружила фактов кибератак на "Дію"
• Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
• ВОЗ оценила ожидаемую продолжительность жизни в Украине в 72,5 года
• Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки
13 мая 2020
• Кабмин разрешили гулять группами до 8 человек
• Кабмин запретил украинцам въезжать в Беларусь по внутреннему паспорту
• Украина перейдет на адаптивный карантин: в Кабмине озвучили план
• Владельцы домашних солнечных станций на Донетчине заработали в апреле 6,7 млн гривен
• ЦНАП Славянска продолжает прием граждан
• В Славянске подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
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Комментарии к статье «Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии»
К тщательному расследованию источника происхождения и массового распространения коронавируса призывает ЕС и Австралия. Это предложение поддержали уже 122 страны, среди которых и Украина. Об этом сообщает The Guardian.