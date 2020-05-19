В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19

Один новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтвержден в течение этих суток, 18 мая у 31-летней жительницы Мариуполя. Она - из круга контактных лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.