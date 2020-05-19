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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
19 мая 2020 Просмотров: 9 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Один новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтвержден в течение этих суток, 18 мая у 31-летней жительницы Мариуполя. Она - из круга контактных лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

С начала объявления карантина в Донецкой области зафиксировано 132 случая COVID-19.

Из них 4 человека умерли, 47 выздоровели, 81 продолжают лечение.

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Комментарии к статье «В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19»

Один новый случай коронавирусной болезни лабораторно подтвержден в течение этих суток, 18 мая у 31-летней жительницы Мариуполя. Она - из круга контактных лиц, у которых COVID-19 обнаружили ранее. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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