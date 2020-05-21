В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России

3 новых случая коронавирусной болезни лабораторно подтверждено в 20 мая в Мариуполе и 1 в Краматорске. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

В Мариуполе наличие вируса обнаружили у двух женщин - 70 и 76 лет и у 53-летнего мужчины. Один человек - из круга контактных лиц, у которых Covid-19 диагностировали ранее. Где заразились двое других, сейчас устанавливается.

В Краматорске положительный результат ПЦР-исследования на коронавирус получил 61-летний мужчина, который вернулся из России.

Таким образом с начала объявления карантина в Донецкой области зафиксировано 137 случаев COVID-19. Из них 4 завершились летально, 52 человека выздоровели, 81 продолжают лечение.