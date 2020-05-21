Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры

На военную службу в июне-июле 2020 году призовут 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеющие высшее образование не ниже бакалавра и не проходивших военную службу, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В течение трех месяцев они пройдут курсы переподготовки и повышения квалификации. После этого офицеров назначат в воинские части.

"Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отчизны, накопления военно-обученного ресурса в запасе после увольнения, повышения уровня укомплектованности Вооруженных Сил Украины офицерским составом", - пояснили в Генштабе.

Отмечается, что привлечение призывных офицеров к проведению Операции Объединенных сил возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы.