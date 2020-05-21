Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры

|21 мая 2020
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На военную службу в июне-июле 2020 году призовут 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеющие высшее образование не ниже бакалавра и не проходивших военную службу, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В течение трех месяцев они пройдут курсы переподготовки и повышения квалификации. После этого офицеров назначат в воинские части.
"Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отчизны, накопления военно-обученного ресурса в запасе после увольнения, повышения уровня укомплектованности Вооруженных Сил Украины офицерским составом", - пояснили в Генштабе.
Отмечается, что привлечение призывных офицеров к проведению Операции Объединенных сил возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы.
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19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
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• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
• Полиция расследует ДТП в Славянске с летальным исходом
14 мая 2020
• Пандемия коронавируса отбросит мировую экономику на четыре года назад
• В Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют
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Комментарии к статье «Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры»
На военную службу в июне-июле 2020 году призовут 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеющие высшее образование не ниже бакалавра и не проходивших военную службу, сообщает пресс-служба Министерства обороны.