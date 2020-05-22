В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках

Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам - 17 июня. Об этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества образования, обнародованном сегодня, 22 мая, - сообщает пресс-служба Минобразования Украины.

Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня. Для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные раньше РЦОКО.

Для печати приглашения-пропуска необходимо воспользоваться опцией "Сформировать приглашение-пропуск" - документ загрузится в формате PDF, после чего его можно будет распечатать.

Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии:

оригинала документа, по которому происходила регистрация на пробное ВНО (паспорт, ID-карта и т.п.);

приглашения-пропуска;

средств индивидуальной защиты - маски или респиратора (в том числе изготовленных самостоятельно).

Рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, по желанию - прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.

Определить результаты пробного ВНО можно будет с помощью онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в следующие сроки: 15-17 июня - по украинскому языку и литературе; 17-19 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.

Для тех, кто воспользуется такой возможностью, результаты тестирования по украинскому языку будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам - до 23 июня.