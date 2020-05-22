|22 мая 2020
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Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам - 17 июня. Об этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества образования, обнародованном сегодня, 22 мая, - сообщает пресс-служба Минобразования Украины.
Обновленные приглашения-пропуска с адресами пунктов пробного тестирования будут появляться в личных кабинетах участников пробного ВНО с 1 июня. Для входа в личные кабинеты на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования необходимо ввести логин и пароль, полученные раньше РЦОКО.
Для печати приглашения-пропуска необходимо воспользоваться опцией "Сформировать приглашение-пропуск" - документ загрузится в формате PDF, после чего его можно будет распечатать.
Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии:
Рекомендуется иметь при себе две-три ручки с чернилами насыщенного черного цвета, по желанию - прозрачную бутылку с питьевой водой и антисептик для рук.
Определить результаты пробного ВНО можно будет с помощью онлайн-сервиса. Для этого участнику нужно будет занести свои ответы в специальный сервис "Определение результатов пробного внешнего независимого оценивания" в следующие сроки: 15-17 июня - по украинскому языку и литературе; 17-19 июня - по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, а также английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам.
Для тех, кто воспользуется такой возможностью, результаты тестирования по украинскому языку будут обнародованы до 21 июня, по остальным предметам - до 23 июня.
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• В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках
21 мая 2020
• Летом в армию начнут набирать закончивших военные кафедры
• Типы электродвигателей и принципы их работы
• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
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Комментарии к статье «В Украине пробное ВНО пройдет 15-17 июня: участники обязаны быть в масках»
Пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам - 17 июня. Об этом говорится в соответствующем приказе Украинского центра оценивания качества образования, обнародованном сегодня, 22 мая, - сообщает пресс-служба Минобразования Украины.