Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь

|4 июня 2020
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Кабинет министров Украины снял карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты. Уже с 5 июня стартуют внутренние рейсы, запуск международных ожидается после 15 числа.
Первыми о возобновлении внутренних рейсов заявили "Международные авиалинии Украины". В частности, на 5 и 6 июня объявлены вылеты из Киева (аэропорт "Борисполь") в Одессу, стоимость билета - от 1 514 гривен. Обратные рейсы будут выполняться 8 и 9 июня - стоимость от 1 498 гривен.
Продажу билетов открыла и компания Windrose. На 5 июня запланирован рейс Киев-Днепр по цене от 1 110 гривен, на 8 июня - Днепр-Киев по цене от 1 190 гривен. Рейсы выполняются из столичного аэропорта "Борисполь".
Другие даты
О намерениях выполнять рейсы объявила и "Мотор Сич". С 15 июня запускается авиасообщение по маршруту Запорожье-Киев (цена билетов от 2 355 гривен) и в обратном направлении - от 2 286 гривен.
Открыта продажа на рейсы компании Windrose по маршруту Харьков-Киев-Харьков. Они будут выполняться с 16 июня по цене от 547 гривен.
Кроме того, на рейсы после 15 июня продает билеты МАУ сразу на несколько внутренних направлений.
Киевский аэропорт имени Сикорского анонсировал международные пассажирские перевозки с 16 июня. Планируется возобновление рейсов лоукостера WizzAir из Киева в ряд европейских городов - Берлин, Варшава, Будапешт, Копенгаген, Лиссабон и т.д.
Также будет запущен рейс Киев-Минск авиакомпании "Белавиа". А ближе к концу месяца полеты между Киевом и Варшавой запустит польский перевозчик LOT.
Лоукостер Ryanair заявил о планах возобновить полеты в Украину в первых числах июля. Пока объявлены рейсы из Киева, Одессы и Львова в итальянские Рим, Болонью, Милан и Катанью.
О запуске рейсов в Украину уже объявила Турция. Авиакомпания Turkish Airlines уже открыла продажу билетов на рейсы из Киева в Стамбул с 15 июня.
Из-за карантинных ограничений определенные правила распространяются и на пассажиров. В терминалы аэропортов не будут допускать провожающих. Пассажиры обязаны носить респиратор или защитную маску в течение всей поездки, в том числе во время пребывания в зонах обслуживания.
Пассажир должен иметь при себе достаточное количество масок на все время путешествия (до выхода из аэропорта прибытия). Рекомендуется также иметь одноразовые перчатки. Людей без средств защиты не допустят к регистрации и могут отказать в полете. Исключение - пассажиры до 6 лет или с медицинскими противопоказаниями.
Перед вылетом проводится температурный скрининг, пассажиров с повышенной температурой и другими симптомами отправят к медикам. Примечательно, что некоторые авиакомпании могут бесплатно перебронировать билеты при наличии справки о заболевании.
На стойках регистрации в аэропорту необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра, как и при выходе на посадку. Регистрацию рекомендуют делать в онлайн-режиме.
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• Вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов вновь откладывается
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• Ляшко рассказал, как могут изменить адаптивный карантин в Украине
• В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
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Комментарии к статье «Украина возобновляет регулярные авиарейсы: куда можно полететь»
Кабинет министров Украины снял карантинные ограничения на регулярные авиаперелеты. Уже с 5 июня стартуют внутренние рейсы, запуск международных ожидается после 15 числа.