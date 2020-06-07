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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Донецкой и Волынской области усилили карантин
7 июня 2020 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В связи с ростом числа заболеваний COVID-19 за последнюю неделю власти Волынской и Донецкой областей решили отменить введенное ослабление карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

Также в этих районах запрещена остановка междугородного и межобластного транспорта, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.
По материалам: 112.UA

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Комментарии к статье «В Донецкой и Волынской области усилили карантин»

В связи с ростом числа заболеваний COVID-19 за последнюю неделю власти Волынской и Донецкой областей решили отменить введенное ослабление карантина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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