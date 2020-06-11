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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания
11 июня 2020 Просмотров: 82 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сегодня в Украине начинает действовать закон об изменении программной политики и территории распространения канала иновещания. Соответствующий документ вчера опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон предусматривает изменения в закон "О системе иновещания Украины", которые дадут возможность запустить эфирное вещание государственного канала на оккупированных территориях и приграничных районах.

Согласно проекту закона, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с Россией или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции (такими территориями являются, например, Беларусь и Молдова).

Также документ предусматривает, что программная политика "Мультимедийной платформы иновещания Украины" соглашается с уполномоченным органом, а контент производится не на английском и других языках, а на русском и других языках.
По материалам: 112.UA

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Комментарии к статье «В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания»

Сегодня в Украине начинает действовать закон об изменении программной политики и территории распространения канала иновещания. Соответствующий документ вчера опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

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