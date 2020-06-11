В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания

Сегодня в Украине начинает действовать закон об изменении программной политики и территории распространения канала иновещания. Соответствующий документ вчера опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон предусматривает изменения в закон "О системе иновещания Украины", которые дадут возможность запустить эфирное вещание государственного канала на оккупированных территориях и приграничных районах.

Согласно проекту закона, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" сможет вещать в цифровом эфире, аналоговом эфире и в кабельных сетях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, Крыма и Севастополя, в районах, граничащих с этими временно оккупированными территориями, и в приграничных районах Украины, граничащих с Россией или другими странами, из которых вещают в эфире российские телеканалы и радиостанции (такими территориями являются, например, Беларусь и Молдова).

Также документ предусматривает, что программная политика "Мультимедийной платформы иновещания Украины" соглашается с уполномоченным органом, а контент производится не на английском и других языках, а на русском и других языках.