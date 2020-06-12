Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля

— 11 июня 2020 —

Южный Судан является самой опасной страной: отчет основан на 130 количественных и качественных параметрах и более 11 400 точках данных в таких категориях, как эффективность карантина, мониторинг и обнаружение, готовность к здоровью и эффективность правительства. Он принадлежит Deep Knowledge Group, консорциуму компаний и некоммерческих организаций, принадлежащих Deep Knowledge Ventures, инвестиционной компании, основанной в 2014 году в Гонконге.

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