|13 июня 2020
|Просмотров: 75
|
В Украине на фоне пандемии коронавируса пока что безопасно отдыхать можно как минимум в четырех областях, где показатели заболеваемости соответствуют критериям, задекларированным правительством. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».
"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине", - сказал Ляшко.
Внешние авиаперелеты, как отметил Ляшко, планируют открыть с 15 июня.
"Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", - добавил главный санитарный врач.
13 июня 2020
• Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку в 500 грн
• Почему смартфон знает о нас больше, чем родные и чем это угрожает
• В Минздраве назвали четыре области, где украинцам можно безопасно отдохнуть в июне
• Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми
• Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти
12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
• НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
• 100 самых безопасных стран в мире по Covid-19 по версии Forbes
• В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания
• ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс
• Natus Vincere: история развития и громких побед
• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
• Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен
• Откуда взялся вирус в Славянске?
• У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества
• На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать
• Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
7 июня 2020
— 13 июня 2020 —
Сегодня мы не мыслим жизни без смартфона и Интернета. А вместе с тем — не можем обойтись без приложений, которые знают о нас все. Сколько шагов проходим в день, как много калорий сжигаем, что читаем и смотрим, где бываем, когда ложимся спать. Это кажется удобным, пока мы не знаем, что по другую сторону баррикад есть злоумышленники. Они взламывают сервера и приложения, которым мы предоставляем информацию о себе, устраивают кибератаки, создают цифровые портреты пользователей и получают доступ к финансовым счетам. Звучит зловеще? Тем не менее, об этом нужно знать каждому, кто пользуется мобильным телефоном.
— 13 июня 2020 —
Кабинет министров отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми из-за распространения коронавируса в Украине. Кроме того, иностранцы не смогут пересекать границу без полиса страхования расходов на лечение COVID-19.
— 12 июня 2020 —
Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей (EOP) НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— 12 июня 2020 —
Правительство Египта приняло решение об открытии границ для иностранных туристов. Так, путешественников, которые планируют посетить египетские курорты, будут принимать с 1 июля.
Приветствую, гость! Вход
13 июня 2020
• Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку в 500 грн
• Почему смартфон знает о нас больше, чем родные и чем это угрожает
• В Минздраве назвали четыре области, где украинцам можно безопасно отдохнуть в июне
• Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми
• Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти
12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
• НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
• 100 самых безопасных стран в мире по Covid-19 по версии Forbes
• В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания
• ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс
• Natus Vincere: история развития и громких побед
• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
• Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен
• Откуда взялся вирус в Славянске?
• У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества
• На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать
• Ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
7 июня 2020
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Минздраве назвали четыре области, где украинцам можно безопасно отдохнуть в июне»
В Украине на фоне пандемии коронавируса пока что безопасно отдыхать можно как минимум в четырех областях, где показатели заболеваемости соответствуют критериям, задекларированным правительством. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».