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Бездумная исполнительность

В Минздраве назвали четыре области, где украинцам можно безопасно отдохнуть в июне
13 июня 2020 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Украине на фоне пандемии коронавируса пока что безопасно отдыхать можно как минимум в четырех областях, где показатели заболеваемости соответствуют критериям, задекларированным правительством. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированных правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую, и отдыхать в Украине", - сказал Ляшко.

Внешние авиаперелеты, как отметил Ляшко, планируют открыть с 15 июня.

"Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет для нас свои границы для иностранных граждан третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологичных норм", - добавил главный санитарный врач.

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Комментарии к статье «В Минздраве назвали четыре области, где украинцам можно безопасно отдохнуть в июне»

В Украине на фоне пандемии коронавируса пока что безопасно отдыхать можно как минимум в четырех областях, где показатели заболеваемости соответствуют критериям, задекларированным правительством. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».

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