Пробное ВНО можно пройти дома: названы условия

|14 июня 2020
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Сдать пробное внешнее оценивание можно не выходя из дома. Участников просят не приходить в ранее определенные пункты проведения ВНО. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Там убеждены, что указанные пункты готовы к проведению оценивания, однако в связи с распространением коронавируса их посещение запрещено.
"Нет сомнений в том, что пункты проведения пробного ВНО были бы безопасными для участников тестирования и педагогов. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома", - сообщили в Центре.
15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с украинского языка и литературы.
17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с того учебного предмета, который выбран для прохождения пробного ВНО.
"Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня", - отметили в Центре.
Тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения таких тетрадей находится в личных кабинетах участников. Ознакомиться с процедурой проведения пробного ЗНО можно в видео.
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• Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми
• Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти
12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
• НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
• 100 самых безопасных стран в мире по Covid-19 по версии Forbes
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• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
9 июня 2020
• Google Maps будет предупреждать об ограничениях на передвижение из-за коронавируса
• С начала карантина количество официально безработных в Украине удвоилось
• ЗНО в магистратуру пройдут более 100 тысяч человек
• Донецкая область обеспечила поступление в сводный бюджет страны свыше 9 миллиардов гривен
• Откуда взялся вирус в Славянске?
• У жителя Славянска полицейские изъяли наркотические вещества
• На Донбассе открываются пункты пропуска: кто сможет проехать
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Комментарии к статье «Пробное ВНО можно пройти дома: названы условия»
Сдать пробное внешнее оценивание можно не выходя из дома. Участников просят не приходить в ранее определенные пункты проведения ВНО. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.