Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля

Кабинет министров продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Проектом акта предлагается продлить на территории Украины и регионов с учетом эпидемической ситуации в регионах карантин до 31 июля 2020 года. Также мы предлагаем ввести дополнительные признаки по нашему карантину и по мерам. Главное - это загруженность коек в учреждениях здравоохранения. Если она превышает 50% - то надо усиливать карантин. Затем, среднее количество тестирований, которое проводится. Оно устанавливается сейчас на уровне не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. Затем коэффициент выявления случаев инфицирования. Показатель динамики роста случаев инфицирования", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также Кабмин обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением Covid-19 может происходить усиление карантина. Они могут устанавливаться касательно:

проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работы метрополитена;

перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельности заведений.

Регионом со значительным распространением Covid-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:

загруженность коек составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения".

Отметим, что по предыдущему плану адаптивный карантин должен был окончиться в Украине 22 июня.