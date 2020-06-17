Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля

|17 июня 2020
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Кабинет министров продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Проектом акта предлагается продлить на территории Украины и регионов с учетом эпидемической ситуации в регионах карантин до 31 июля 2020 года. Также мы предлагаем ввести дополнительные признаки по нашему карантину и по мерам. Главное - это загруженность коек в учреждениях здравоохранения. Если она превышает 50% - то надо усиливать карантин. Затем, среднее количество тестирований, которое проводится. Оно устанавливается сейчас на уровне не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. Затем коэффициент выявления случаев инфицирования. Показатель динамики роста случаев инфицирования", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Также Кабмин обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением Covid-19 может происходить усиление карантина. Они могут устанавливаться касательно:
Регионом со значительным распространением Covid-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков:
Отметим, что по предыдущему плану адаптивный карантин должен был окончиться в Украине 22 июня.
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• Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми
• Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти
12 июня 2020
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• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
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• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
• Карантин в Украине продолжат после 22 июня
• За год образование в Украине подорожало на 13,4%
• МВФ одобрил программу помощи Украине
• За 9 июня в Донецкой области зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, в Славянском районе - 1
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Кабинет министров продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.