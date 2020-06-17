В МОН разъяснили, как с 1 июля будут возвращать деньги участникам пробного ВНО

Средства, уплаченные за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), будут возвращать участникам тестирования с 1 июля - на это выделены деньги из фонда борьбы с COVID-19. Соответствующий порядок возврата средств правительство приняло сегодня, 17 июня, - сообщает Правительственный портал.

"Выплаты средств участникам пробного ВНО начнутся уже через две недели - 1 июля - и будут осуществляться через отделения ПриватБанка. Участники пробного ВНО, которые имеют карточку ПриватБанка, получат SMS-сообщение от банка о зачислении средств. Если участник не имеет карты, он получит SMS-сообщение о том, что карта с компенсированными деньгами ждет в ближайшем отделении банка", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

МОН передаст банку информацию от региональных центров оценивания качества образования по всем участникам, которые зарегистрировались с 3 по 24 января 2020 г. для прохождения пробного ВНО и оплатили средства за участие в нем. Предполагается, что возврат средств начнется 1 июля и продлится до 1 декабря 2020 года.

На возврат средств всем участникам пробного ВНО будет потрачено 52 млн. 450 тыс. грн из фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями.

В МОН напомнили, что в этом году в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации участники пробного ВНО прошли его дома. 15 июня состоялось тестирование по украинскому языку и литературе, 17 июня - по всем предметам.

В то же время МОН готово к проведению ВНО в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины и эпидемиологической ситуации.

Ранее в МОН подчеркнули, что отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски.