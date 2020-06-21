В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов

В Украине изменили правила адаптивного карантина из-за коронавируса и сняли обязательное условие о масочном режиме на улице. Ограничительные меры действуют до 31 июля.

Что запрещается на время действия карантина

находиться в общественном здании или транспорте без масок,

выходить на улицу без документов или самовольно покидать место обсервации.

запрещаются массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 квадратных метров

воспрещены перевозки пассажиров в количестве больше, чем сидячих мест

работа детских учреждений оздоровления и отдыха.

Бизнесу рекомендуют разрешить сотрудникам не приходить на работу раньше 10 утра

Это касается таких субъектов хозяйствования:

оптовая и розничная торговля

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

почтовая и курьерская деятельность

временное размещение и организация питания

страховая деятельность

образование

оказание социальной помощи

искусство, спорт, развлечения и отдых.

Также Кабмин запретил поставщикам электроэнергии, операторам систем распределения электроэнергии отключать и ограничивать потребление электроэнергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности.

Поставщикам природного газа нельзя прекращать поставки "голубого топлива" производителям тепловой и электрической энергии.

Теперь иностранцы могут пересечь государственную границу только при наличии страхового полиса, который покроет расходы на лечение коронавируса или обсервацию.

Кого нельзя навещать

Нельзя посещать учреждения и учреждения соцзащиты, в которых проживают пожилые, ветераны войны и труда, инвалиды, граждане с психическими нарушениями.

Также запрещают посещать учреждения, предоставляющие соцуслуги семьям или лицам в сложных жизненных обстоятельствах, кроме тех заведений, которые предоставляют социальные услуги экстренно.

Запрещено посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев (за исключением оказания правовой помощи).