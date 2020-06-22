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Бездумная исполнительность

Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
22 июня 2020 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В субботу, 20 июня, Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайте Worldometers.

Украина с суточным приростом инфицированных +841 человек заняла третье место, обогнав Беларусь и Молдову. Лидерами по заболеваемости Covid-19 в Европе остаются Россия (+7889) и Великобритания (+1295).

Отметим, что с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 36 тыс. 560 человек - это 12-е место среди всех стран Европы.

В то же время в соседних странах показатели заболеваемости Covid-19 варьируются от 4 тыс. до 576 тыс., например в Венгрии зафиксировано 4094 случаев инфицирования, в Молдове - 13 тыс. 953, в Румынии - 23 тыс. 730, а в Беларуси и России - 57 тыс. и 576 тыс. соответственно.

По состоянию на 12:00 21 июня статистические данные еще обновляются. Однако некоторые европейские страны уже проинформировали относительно новых случаев. Так, за сутки в Украине заразились 735 человек, больше инфицированных за сутки только в России - 7728.
По материалам: 112.UA

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Комментарии к статье «Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом»

В субботу, 20 июня, Украина попала в тройку стран Европы, где зафиксировали наибольший суточный прирост заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют статистические данные на сайте Worldometers.

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