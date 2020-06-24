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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
24 июня 2020 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Центр развития инноваций запускает пилотный проект «Прочное партнерство – устойчивый бюджет участия», который будет реализован в Краматорске и Славянске при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

Цель проекта – помочь в развитии местной демократии, сотрудничестве между властью и общественностью путем электронного развития.

Проект направлен на создание прозрачного бюджетного процесса и привлечения общественности к совершенствованию городских целевых программ на основе анализа данных с использованием е-решений.

Жителей Краматорска и Славянска приглашают пройти короткий опрос относительно развития городов с использованием электронных решений.

Проект «Демократическое управление в Восточной Украине» финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и направлен на рост общественной уверенности и доверия между гражданами и органами власти для понимания ключевых реформ, новых возможностей и общественных изменений.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии»

Центр развития инноваций запускает пилотный проект «Прочное партнерство – устойчивый бюджет участия», который будет реализован в Краматорске и Славянске при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

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