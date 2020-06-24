|24 июня 2020
|Просмотров: 54
|
Центр развития инноваций запускает пилотный проект «Прочное партнерство – устойчивый бюджет участия», который будет реализован в Краматорске и Славянске при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
Цель проекта – помочь в развитии местной демократии, сотрудничестве между властью и общественностью путем электронного развития.
Проект направлен на создание прозрачного бюджетного процесса и привлечения общественности к совершенствованию городских целевых программ на основе анализа данных с использованием е-решений.
Жителей Краматорска и Славянска приглашают пройти короткий опрос относительно развития городов с использованием электронных решений.
Проект «Демократическое управление в Восточной Украине» финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и направлен на рост общественной уверенности и доверия между гражданами и органами власти для понимания ключевых реформ, новых возможностей и общественных изменений.
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
• Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе
• В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов
• «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд
20 июня 2020
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19
18 июня 2020
• Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске
• Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину
• Сколько будет стоить обучение в вузах: Минобразования назвало стоимость
• В Славянске 17 июня зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом
17 июня 2020
• УЕФА утвердил формат Лиги чемпионов и Лиги Европы
• Разнообразие мира дверей: классификация и описание основных категорий
• В МОН разъяснили, как с 1 июля будут возвращать деньги участникам пробного ВНО
• В Китае усилили карантинные меры из-за новой вспышки Covid-19
• ВНО-2020 в Украине состоится по плану — Шмыгаль
• Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
• Как шить на двухигольной машине
• В Украине с начала лета утонули 100 человек
• В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID
— 24 июня 2020 —
Темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине не соответствуют минимальным требованиям Европейского союза, поэтому с 1 июля, когда ЕС планирует открыть границы, украинцам въезд в страны блока будет запрещен.
— 23 июня 2020 —
Светопрозрачные конструкции с алюминиевым или пластиковым профилем пользуются в Украине вообще и в Киеве в частности большим спросом. Потребители, которые делают ставку на качество, выбирают изделия от компании SKLO, которая предлагает лучшие конструкции и системы из стекла и алюминия, изготовленные с помощью инновационного оборудования с применением передовых технологий и материалов.
— 23 июня 2020 —
Современный дом невозможно представить без всевозможных бытовых приборов. Данные устройства делают нашу жизнь более уютной и комфортной. Но какие бы надежные приборы мы не использовали, приходит время, когда они выходят из строя по тем или энным причинам. Это может испортить жизнь любому человеку.
— 23 июня 2020 —
Затяжной карантин стал серьезным вызовом для украинской системы образования. Ученики и студенты, по сути, перешли на дистанционное обучение. Родители школьников массово сетовали, что основная педагогическая работа легла на их плечи. Учителя же жаловались на нехватку коммуникации с профильным министерством, у которого до сих пор нет постоянного руководителя.
Приветствую, гость! Вход
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
• Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе
• В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов
• «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд
20 июня 2020
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19
18 июня 2020
• Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске
• Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину
• Сколько будет стоить обучение в вузах: Минобразования назвало стоимость
• В Славянске 17 июня зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом
17 июня 2020
• УЕФА утвердил формат Лиги чемпионов и Лиги Европы
• Разнообразие мира дверей: классификация и описание основных категорий
• В МОН разъяснили, как с 1 июля будут возвращать деньги участникам пробного ВНО
• В Китае усилили карантинные меры из-за новой вспышки Covid-19
• ВНО-2020 в Украине состоится по плану — Шмыгаль
• Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
• Как шить на двухигольной машине
• В Украине с начала лета утонули 100 человек
• В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии»
Центр развития инноваций запускает пилотный проект «Прочное партнерство – устойчивый бюджет участия», который будет реализован в Краматорске и Славянске при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.