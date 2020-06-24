В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

— 23 июня 2020 —

Современный дом невозможно представить без всевозможных бытовых приборов. Данные устройства делают нашу жизнь более уютной и комфортной. Но какие бы надежные приборы мы не использовали, приходит время, когда они выходят из строя по тем или энным причинам. Это может испортить жизнь любому человеку.

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