ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине не соответствуют минимальным требованиям Европейского союза, поэтому с 1 июля, когда ЕС планирует открыть границы, украинцам въезд в страны блока будет запрещен.

Евросоюз планирует открыть свои внешние границы с 1 июля только для граждан тех стран, где зафиксировано менее 20 заражений на 100 000 населения за последние 14 дней.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проект решения Еврокомиссии, который оказался в распоряжении издания.

Проект, в котором содержится перечень стран, из которых въезд в ЕС после открытия границ 1 июля будет запрещен.