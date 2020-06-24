ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

|24 июня 2020
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Темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине не соответствуют минимальным требованиям Европейского союза, поэтому с 1 июля, когда ЕС планирует открыть границы, украинцам въезд в страны блока будет запрещен.
Евросоюз планирует открыть свои внешние границы с 1 июля только для граждан тех стран, где зафиксировано менее 20 заражений на 100 000 населения за последние 14 дней.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проект решения Еврокомиссии, который оказался в распоряжении издания.
Проект, в котором содержится перечень стран, из которых въезд в ЕС после открытия границ 1 июля будет запрещен.
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• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
• Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе
• В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов
• «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд
20 июня 2020
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19
18 июня 2020
• Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске
• Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину
• Сколько будет стоить обучение в вузах: Минобразования назвало стоимость
• В Славянске 17 июня зарегистрировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом
17 июня 2020
• УЕФА утвердил формат Лиги чемпионов и Лиги Европы
• Разнообразие мира дверей: классификация и описание основных категорий
• В МОН разъяснили, как с 1 июля будут возвращать деньги участникам пробного ВНО
• В Китае усилили карантинные меры из-за новой вспышки Covid-19
• ВНО-2020 в Украине состоится по плану — Шмыгаль
• Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
• Как шить на двухигольной машине
• В Украине с начала лета утонули 100 человек
• В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID
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Комментарии к статье «ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля»
Темпы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине не соответствуют минимальным требованиям Европейского союза, поэтому с 1 июля, когда ЕС планирует открыть границы, украинцам въезд в страны блока будет запрещен.