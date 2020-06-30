 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа, который может привести к пандемии
30 июня 2020 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вирус G4 EA H1N1 аналогичен свиному гриппу A/H1N1pdm09, эпидемия которого началась в 2009 году - он может мутировать и передаваться от человека к человеку.

Ученые обнаружили в Китае новый штамм свиного гриппа, который потенциально может стать пандемией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в вестнике Национальной академии наук Великобритании.

Новый вирус появился в Китае недавно. Он переносится свиньями, но, по словам ученых, им могут заразиться люди.

Исследователи обеспокоены тем, что вирус может мутировать и легко передаваться от человека к человеку. Такое его свойство может обусловить новую пандемию. Доказательством этого послужили случаи инфицирования среди людей, которые работали на скотобойнях и в свиноводстве Китая.

Поскольку вирус нов, у людей может быть низкий иммунитет к нему или его отсутствие.

Новый штамм гриппа, выявленный в Китае, аналогичен свиному гриппу A/H1N1pdm09, эпидемия которого началась в 2009 году, однако имеет некоторые новые изменения.

Вирус, который исследователи называют G4 EA H1N1, может расти и размножаться в клетках, которые покрывают дыхательные пути человека.

Пока что вирус не представляет большой угрозы, но профессор Кин-Чоу Чанг и коллеги, которые изучали его, призывают не игнорировать его и проводить постоянный мониторинг.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 июня 2020

В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа, который может привести к пандемии

29 июня 2020

Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона

Получаем фрибет по промокоду

Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

Рейтинг легальных букмекерских контор

28 июня 2020

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

27 июня 2020

Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен

Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

26 июня 2020

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Также в разделе

Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона

— 29 июня 2020 —

Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона человек, тогда как количество зараженных в мире достигло 10,1 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты Reuters.

Читать далее ⇒

Получаем фрибет по промокоду

— 29 июня 2020 —

«БетСити» - популярный букмекер. Это крупная компания, которая работает официально и имеет лицензию. Новичков тут приветствуют мощной наградой – фрибетом. Используйте для этого промокод. Забрать его можно с сайта  бесплатно. Как использовать промокод правильно?

Читать далее ⇒

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

— 29 июня 2020 —

Пока в Украине растет смертность от коронавируса, в Министерстве здравоохранения дали рекомендации относительно ношения маски на пляже. Там считают, что горазд важнее соблюдать социальную дистанцию. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Читать далее ⇒

Рейтинг легальных букмекерских контор

— 29 июня 2020 —

Грамотных подход в спортивных ставках дает неплохую прибыль. Однако, нельзя быть легкомысленным в вопросах выбора букмекера. В Интернете много мошенников. Есть конторы, которые не исполняют добросовестно свои обязательства. Чтобы избежать проблем и напрасную трату денег доверяйте только легальным букмекерам.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа, который может привести к пандемии»

Ученые обнаружили в Китае новый штамм свиного гриппа, который потенциально может стать пандемией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в вестнике Национальной академии наук Великобритании.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий

Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 июня 2020

В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа, который может привести к пандемии

29 июня 2020

Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона

Получаем фрибет по промокоду

Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

Рейтинг легальных букмекерских контор

28 июня 2020

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

27 июня 2020

Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен

Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

26 июня 2020

Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top