В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа, который может привести к пандемии

Ученые обнаружили в Китае новый штамм свиного гриппа, который потенциально может стать пандемией. Об этом сообщает BBC со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в вестнике Национальной академии наук Великобритании.

Новый вирус появился в Китае недавно. Он переносится свиньями, но, по словам ученых, им могут заразиться люди.

Исследователи обеспокоены тем, что вирус может мутировать и легко передаваться от человека к человеку. Такое его свойство может обусловить новую пандемию. Доказательством этого послужили случаи инфицирования среди людей, которые работали на скотобойнях и в свиноводстве Китая.

Поскольку вирус нов, у людей может быть низкий иммунитет к нему или его отсутствие.

Новый штамм гриппа, выявленный в Китае, аналогичен свиному гриппу A/H1N1pdm09, эпидемия которого началась в 2009 году, однако имеет некоторые новые изменения.

Вирус, который исследователи называют G4 EA H1N1, может расти и размножаться в клетках, которые покрывают дыхательные пути человека.

Пока что вирус не представляет большой угрозы, но профессор Кин-Чоу Чанг и коллеги, которые изучали его, призывают не игнорировать его и проводить постоянный мониторинг.