Шмыгаль сообщил, при каких показателях в стране снова ужесточат карантин

|30 июня 2020
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КИЕВ. 30 июня. УНН. При условии, что в Украине количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет отметки в 60 больных, правительству нужно будет усиливать карантинные ограничения на уровне страны и отдельных областей. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC Украина.
"Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например Львовская, сегодня античемпион по заболеваемости, там карантин усилен. Эта модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики и сохранения жизни и здоровья людей ", - отметил Премьер.
По его словам, в настоящее время, по сравнению со временем введения карантина в марте, в стране "готова медицинская система", а украинцы успели подготовиться морально.
"Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы мы не закрывали страну. Мы не можем сейчас предвидеть, как будут дальше развиваться события. Мы видим, что пошел умеренный рост, сейчас мы понимаем и анализируем, какие показатели являются ключевыми - это загруженность койкомест в больницах. Мы не хотим, чтобы она пересекала отметку в более 50%", - сказал Шмыгаль.
В то же время он напомнил, что на данный момент уже в двух областях загруженность 52% и 60% - сигнал к тому, чтобы начинать формировать вторую линейку больниц.
"Мы ответственно относимся к ослаблениям. Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть стремительный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости... Мы тщательно контролируем параметр количества активных больных на 100 тысяч населения. Сегодня он составляет 50 человек на 100 тысяч. Мы сделали для себя лимит в 60 больных. Это будет момент, при котором надо будет усиливать карантин уже на уровне страны и отдельных областей", - пояснил он.
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29 июня 2020
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• Получаем фрибет по промокоду
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28 июня 2020
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27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
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• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
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• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
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• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
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• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
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• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
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Комментарии к статье «Шмыгаль сообщил, при каких показателях в стране снова ужесточат карантин»
КИЕВ. 30 июня. УНН. При условии, что в Украине количество активных больных на 100 тысяч населения достигнет отметки в 60 больных, правительству нужно будет усиливать карантинные ограничения на уровне страны и отдельных областей. Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC Украина.