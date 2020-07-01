На 1 июля пять стран готовы принимать украинских туристов. Но есть условия

Для украинских туристов на сегодняшний день открыты Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий у себя в "Телеграмм-канале"

При этом необходимо учитывать, что для посещения Черногории украинцы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов. А для путешествия в Хорватию необходимо подтверждение бронирования отеля или гостевого жилья.

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов", - резюмировал Криклий.

По его словам, ЕС каждые 2 недели будет пересматривать список государств, из которых можно въезжать, и в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки либо снова вводить их для конкретных стран.