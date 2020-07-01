На 1 июля пять стран готовы принимать украинских туристов. Но есть условия

|1 июля 2020
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Для украинских туристов на сегодняшний день открыты Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий у себя в "Телеграмм-канале"
При этом необходимо учитывать, что для посещения Черногории украинцы должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов. А для путешествия в Хорватию необходимо подтверждение бронирования отеля или гостевого жилья.
"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов", - резюмировал Криклий.
По его словам, ЕС каждые 2 недели будет пересматривать список государств, из которых можно въезжать, и в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки либо снова вводить их для конкретных стран.
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• Шмыгаль сообщил, при каких показателях в стране снова ужесточат карантин
• Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%
• В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа, который может привести к пандемии
29 июня 2020
• Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона
• Получаем фрибет по промокоду
• Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий
• Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску
• Рейтинг легальных букмекерских контор
28 июня 2020
• 39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня
27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
• «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса
• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
• Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев
• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
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Комментарии к статье «На 1 июля пять стран готовы принимать украинских туристов. Но есть условия»
Для украинских туристов на сегодняшний день открыты Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория. Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий у себя в "Телеграмм-канале"