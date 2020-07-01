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Бездумная исполнительность

В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19
1 июля 2020 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

74 случая COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 30 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

  • 1 в Светлодарске (мужчина 65 лет)
  • по 2 в Мариуполе (45-летняя женщина и 38-летний мужчина); Краматорске (45-летняя женщина и 87-летний мужчина) и Константиновке (две женщины – 36 и 63 лет)
  • 67 - в Славянске (пятеро мужчин 13, 47, 51, 53, 65 лет и шестьдесят две женщины 3, 15, 26, 31, 33, 33, 34, 36, 37, 37, 40, 40, 45, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 50, 50, 50, 51, 51, 52, 53, 53, 53, 55, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 60, 61, 62, 62, 62, 62, 63, 64, 65, 65, 66, 66, 69, 69, 70, 70, 70, 71, 71, 76 и 79 лет).

Таким образом, с начала объявления карантина на Донетчине зарегистрировано 555 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Как показывают цифры, вирус не отступает. Поэтому, обращаясь к жителям области, подчеркиваю необходимость соблюдать правила личной безопасности и карантинных мер.

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Комментарии к статье «В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19»

74 случая COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 30 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

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