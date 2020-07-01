В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19

— 1 июля 2020 —

Министерство внутренних дел обратится к мэрам крупнейших городов Украины и обласных центров с предложениями об установлении системы автофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры также будут установлены на автомагистралях. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга в среду.

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