Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса

— 1 июля 2020 —

Ящик для инструмента – это специальный бокс для хранения рабочих девайсов, который характеризуют как особо вместительный и функциональный. Внутри такого кейса обычно есть несколько десятков отделений и отделов, в которые можно помещать рабочие девайсы. Некоторые ящики оснащены внутри прослойкой из мягких материалов, которая смягчает удары, а значит, защищает инструменты от износа и повреждений.

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