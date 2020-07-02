|2 июля 2020
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16 случаев СOVID-19 за сутки, 1 июля, зарегистрировано в Донецкой области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
Всего с начала карантина в Донецкой области лабораторно подтвержден 571 случай коронавирусной болезни.
Примечание: в инфографике в общее количество инфицированных включены 5 человек - жителей других областей Украины: в трех из них наличие вируса подтвердили в Мариуполе, в двух - в Краматорске. Эти лица вписаны в общую статистику по этим городам.
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Ящик для инструмента – это специальный бокс для хранения рабочих девайсов, который характеризуют как особо вместительный и функциональный. Внутри такого кейса обычно есть несколько десятков отделений и отделов, в которые можно помещать рабочие девайсы. Некоторые ящики оснащены внутри прослойкой из мягких материалов, которая смягчает удары, а значит, защищает инструменты от износа и повреждений.
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2 июля 2020
• Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19
• Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса
• В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"
1 июля 2020
• Названы самые дорогие бренды Украины
• Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах
• В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19
• В Минсоцполитики рассказали, как выплачивается пособие переселенцам в период карантина
• 4 причины купить ящик для инструментов
• Украина вошла в топ-10 крупнейших торговцев водкой
• В МВД хотят расширить охват системы автофиксации ПДД по всей Украине
• На 1 июля пять стран готовы принимать украинских туристов. Но есть условия
30 июня 2020
• Иностранцы вывели из Украины более $11 млрд с начала года
• УЕФА опубликовала новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
• За нетрезвое вождение с 1 июля ужесточают наказание
• Шмыгаль сообщил, при каких показателях в стране снова ужесточат карантин
• Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%
• В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа, который может привести к пандемии
29 июня 2020
• Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона
• Получаем фрибет по промокоду
• Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий
• Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску
• Рейтинг легальных букмекерских контор
28 июня 2020
• 39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня
27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
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Комментарии к статье «В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19 »
16 случаев СOVID-19 за сутки, 1 июля, зарегистрировано в Донецкой области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.