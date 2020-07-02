В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19

16 случаев СOVID-19 за сутки, 1 июля, зарегистрировано в Донецкой области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

7 в Мариуполе (4-летний мальчик, мужчины 28, 37 и 42 лет и женщины 24, 54, 66 лет);

1 в Никольском районе (45-летняя женщина);

2 в Краматорске (жители других городов - Харькова и Кропивницкого);

6 в Славянске (женщины 42, 46, 47, 58, 59, 80 лет).

Всего с начала карантина в Донецкой области лабораторно подтвержден 571 случай коронавирусной болезни.

Примечание: в инфографике в общее количество инфицированных включены 5 человек - жителей других областей Украины: в трех из них наличие вируса подтвердили в Мариуполе, в двух - в Краматорске. Эти лица вписаны в общую статистику по этим городам.