 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине стало меньше состоятельных граждан
2 июля 2020 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Количество украинцев, которых можно отнести к условно богатым слоям населения, с апреля уменьшилось почти на 8%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии/

"Если в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям (ответы 4-5, могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник, или вообще что угодно могут позволить себе) 20,5% респондентов, то в начале июня - уже 12%", - отмечают в КМИС по результатам опроса.

Также отмечается, что с 30% до 36% выросла доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могут несколько откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник) и с 34% до 37% - с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно).

Уровень абсолютной бедности - тех, кому не хватает денег на еду - практически не изменился - 11,5% в конце апреля против 12% в начале июня.

"Таким образом, за этот период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности", - добавили в КМИС.

Опрос проводился с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4 тысячи интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

2 июля 2020

В Украине стало меньше состоятельных граждан

Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн

В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19

Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса

В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"

1 июля 2020

Названы самые дорогие бренды Украины

Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах

В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19

В Минсоцполитики рассказали, как выплачивается пособие переселенцам в период карантина

4 причины купить ящик для инструментов

Украина вошла в топ-10 крупнейших торговцев водкой

В МВД хотят расширить охват системы автофиксации ПДД по всей Украине

На 1 июля пять стран готовы принимать украинских туристов. Но есть условия

30 июня 2020

Иностранцы вывели из Украины более $11 млрд с начала года

УЕФА опубликовала новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

За нетрезвое вождение с 1 июля ужесточают наказание

Шмыгаль сообщил, при каких показателях в стране снова ужесточат карантин

Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%

В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа, который может привести к пандемии

29 июня 2020

Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона

Получаем фрибет по промокоду

Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

Рейтинг легальных букмекерских контор

28 июня 2020

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

27 июня 2020

Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен

Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

Также в разделе

В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19

— 2 июля 2020 —

16 случаев СOVID-19 за сутки, 1 июля, зарегистрировано в Донецкой области. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса

— 2 июля 2020 —

Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии коронавируса, из-за которой умерли более полмиллиона человек. Документ требует временно остановить боевые действия во всех мировых конфликтах. Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

Читать далее ⇒

Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах

— 1 июля 2020 —

Кабинет министров установил штрафы для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок. Соответствующее решение было поддержано на заседании правительства.

Читать далее ⇒

В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19

— 1 июля 2020 —

74 случая COVID-19 лабораторно подтвердили на Донбассе в течение суток 30 июня. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Украине стало меньше состоятельных граждан»

Количество украинцев, которых можно отнести к условно богатым слоям населения, с апреля уменьшилось почти на 8%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии/

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн

Названы самые дорогие бренды Украины

В Минсоцполитики рассказали, как выплачивается пособие переселенцам в период карантина

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

УЕФА опубликовала новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

2 июля 2020

В Украине стало меньше состоятельных граждан

Сбережения украинцев в первом квартале уменьшились на 61,1 млрд грн

В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев СOVID-19

Совбез ООН проголосовал за глобальное прекращения огня на время пандемии коронавируса

В Украине ввели понятие "проступок": как и за что будут наказывать "оступившихся"

1 июля 2020

Названы самые дорогие бренды Украины

Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах

В Донецкой области за 30 июня зарегистрировано 74 случая COVID-19

В Минсоцполитики рассказали, как выплачивается пособие переселенцам в период карантина

4 причины купить ящик для инструментов

Украина вошла в топ-10 крупнейших торговцев водкой

В МВД хотят расширить охват системы автофиксации ПДД по всей Украине

На 1 июля пять стран готовы принимать украинских туристов. Но есть условия

30 июня 2020

Иностранцы вывели из Украины более $11 млрд с начала года

УЕФА опубликовала новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

За нетрезвое вождение с 1 июля ужесточают наказание

Шмыгаль сообщил, при каких показателях в стране снова ужесточат карантин

Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%

В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа, который может привести к пандемии

29 июня 2020

Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона

Получаем фрибет по промокоду

Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий

Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску

Рейтинг легальных букмекерских контор

28 июня 2020

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

27 июня 2020

Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен

Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры

Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли

Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top