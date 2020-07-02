В Славянске от COVID-19 умерла 80-летняя женщина

Десятая смерть от COVID-19 на Донетчине: умерла 80-летняя женщина из Славянска. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Кроме того, в течение этих суток, 2 июля, подтверждено 27 новых случаев коронавирусной болезни: 3 в Марьинском районе, 24 в Славянске.

Все инфицированные - из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее.