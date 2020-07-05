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Бездумная исполнительность

В Славянске за 4 июля зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19

5 июля 2020 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

81 новый случай COVID-19 лабораторно подтвержден в Донецкой области в течение этих суток, 4 июля. 81 новый случай COVID-19 лабораторно подтвержден в Донецкой области в течение этих суток, 4 июля:

  • 2 в Черкасской ОТГ (65-летний мужчина и 68-летняя женщина)
  • 4 в Славянском районе (две женщины 59 и 70 лет, 3-летний мальчик и 30-летний мужчина)
  • по одному - в Марьинском районе (37-летняя женщина), Краматорске (мужчина 54 года) и Мариуполе (46-летний мужчина).
  • 72 в Славянске (трое мужчин и 69 женщин).

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Комментарии к статье «В Славянске за 4 июля зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19 »

81 новый случай COVID-19 лабораторно подтвержден в Донецкой области в течение этих суток, 4 июля. 81 новый случай COVID-19 лабораторно подтвержден в Донецкой области в течение этих суток, 4 июля:

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