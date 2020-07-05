В Славянске за 4 июля зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19

— 2 июля 2020 —

Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о глобальном прекращении огня на время пандемии коронавируса, из-за которой умерли более полмиллиона человек. Документ требует временно остановить боевые действия во всех мировых конфликтах. Об этом заявил спикер постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко.

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