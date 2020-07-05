В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников

"Я всегда говорю так: вот есть определенное мнение, дискуссия, давайте подумаем об этой ситуации. Относительно ВНО по заочному обучению. Вот представьте, человек работает, имеет профессиональные навыки и ему надо формально подтвердить свои знания, получить урегулированную государством корочку. Этот человек закончил учебное заведение лет 20 назад, и хочет учиться на заочном, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс? С запретом в будущем переводиться на дневную форму обучения или получать бюджетное финансирование. На дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения. Единственный аргумент против: мы выдаем один диплом. Это можно исправить. В Советском Союзе всегда показывали, что человек закончил заочную форму, и ничего такого. Ну, какая разница?" - сказал Шкарлет.

В то же время, Шкарлет в случае с абитуриентами дневных отделений считает ВНО единственным на сегодня инструментом, который "уравнял в возможностях богатого и бедного ребенка, сельского и городского".