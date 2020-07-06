Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии

После того, как с 1 июля вступил в силу закон, предусматривающий лишение свободы для нетрезвых водителей, Владимир Зеленский отменил уголовную ответственность за нетрезвое вождение. Об этом говорится на сайте парламента, передают Українські Новини .

Президент Владимир Зеленский 2 июля подписал закон согласно которому, усиливается наказание за вождение в нетрезвом состоянии, но отменяется уголовная ответственность.

После публикации закона, подписанного президентом, вождение в нетрезвом состоянии снова будет квалифицироваться как административное нарушение.

Законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для водителей, приняли еще в ноябре 2018 года. Он должен был вступить в силу с января 2020 года, но его действие отсрочили до 1 июля.