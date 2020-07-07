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Бездумная исполнительность

Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
7 июля 2020 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинским туристам открыт въезд в 23 страны. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

Среди них как страны, в которые разрешен безвизовый въезд, так и те, куда необходима виза, а также те, которые не требуют соблюдения особых условий, и те, которые обязывают пройти 14-дневный карантин.

12 из этих стран достаточно популярны среди украинских туристов, остальные 11 пользуются меньшим спросом.

"Популярные направления: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Корея. Также открыты не менее прекрасные страны, но в которые мы не наблюдаем массового притока украинских путешественников: Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова", - перечислил министр открытые страны.

Большинство стран Европейского Союза остаются закрытыми для туристов из Украины, но правила пересматриваются каждые две недели.

В то же время Кулеба сомневается, что в ближайшую неделю ЕС откроет границы для Украины.

"Ключевой критерий - количество больных на 100 тыс. населения должно быть не больше среднего показателя в Евросоюзе. По состоянию на прошлую неделю это было 16 больных на 100 тыс.", - пояснил министр.

По состоянию на 1 июля показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составлял 58 случаев на 100 тыс. населения.
По материалам: УНН

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Украинским туристам открыт въезд в 23 страны. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

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