Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень

|7 июля 2020
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Украинским туристам открыт въезд в 23 страны. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.
Среди них как страны, в которые разрешен безвизовый въезд, так и те, куда необходима виза, а также те, которые не требуют соблюдения особых условий, и те, которые обязывают пройти 14-дневный карантин.
12 из этих стран достаточно популярны среди украинских туристов, остальные 11 пользуются меньшим спросом.
"Популярные направления: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Корея. Также открыты не менее прекрасные страны, но в которые мы не наблюдаем массового притока украинских путешественников: Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова", - перечислил министр открытые страны.
Большинство стран Европейского Союза остаются закрытыми для туристов из Украины, но правила пересматриваются каждые две недели.
В то же время Кулеба сомневается, что в ближайшую неделю ЕС откроет границы для Украины.
"Ключевой критерий - количество больных на 100 тыс. населения должно быть не больше среднего показателя в Евросоюзе. По состоянию на прошлую неделю это было 16 больных на 100 тыс.", - пояснил министр.
По состоянию на 1 июля показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составлял 58 случаев на 100 тыс. населения.
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2 июля 2020
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Украинским туристам открыт въезд в 23 страны. Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.