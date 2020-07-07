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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
7 июля 2020 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Пока проходит ВНО, а выпускники определяются с тем, куда поступать, был опубликован рейтинг учреждений высшего образования Украины. Его возглавили Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Еврообразования".

"При составлении рейтинга эксперты принимали во внимание современные тенденции развития университетов, обобщенные международной Конференции IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8-10 мая 2019 года), и Берлинские принципы, утвержденные участниками второго совещания IREG (Берлин, Германия, 18-20 мая 2006 года)", - говорится в сообщении.

Рейтинг лучших вузов Украины выглядит так:

  1. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
  2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
  3. Сумской государственный университет;
  4. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  5. Национальный университет "Львовская политехника";
  6. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина;
  7. Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
  8. Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  9. Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  10. Винницкий национальный технический университет.

В сообщении говорится, что на место вуза в рейтинге влияли участие студентов в олимпиадах, количество студентов- стипендиатов президентских сопении, количество патентов, которые получают студенты.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева»

Пока проходит ВНО, а выпускники определяются с тем, куда поступать, был опубликован рейтинг учреждений высшего образования Украины. Его возглавили Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

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