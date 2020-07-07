Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов

Самый дорогой автомобиль среди депутатов Верховной Рады IX созыва задекларировал представитель фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Григорий Суркис. Об этом свидетельствуют данные анализа деклараций народных депутатов.

Речь идет о Mercedes-Benz Maybach S650 2018 выпуска, который Суркис купил в 2019 году. Нардеп отметил, что приобрел автомобиль за 18 млн 143 тыс. 804 гривен (более 665 тыс. долларов по нынешнему курсу).

Среди нардепов-владельцев дорогих автомобилей выделяется также член депутатской группы "За будущее" Степан Ивахив. У него в декларации, среди прочего, указан Rolls-Royce Cullinan 2019 года выпуска.

"Ивахив не сообщил цену, по которой купил автомобиль, но на рынке он стоит от 8 до 11 млн гривен (300-400 тыс. долларов)", - пишет издание.